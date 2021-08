Pendant les Mi Days, le Xiaomi POCO X3 Pro à 211€ seulement

Vous n’avez plus que quelques jours pour profiter de l’opération organisée par eBay sur un grand nombre de produits Xiaomi. L’occasion de s’offrir un smartphone au rapport qualité-prix imbattable.

Pendant les Mi-Days, eBay en partenariat avec Xiaomi vous fait profiter de réductions sur de nombreux produits Xiaomi* et notamment l’excellent POCO X3 Pro. Ainsi, en appliquant le code MISUMMER21, vous passerez de 249 euros à 211,65 euros grâce à une réduction de 15% (la livraison est gratuite).

Le POCO X3 Pro est disponible en Metal Bronze ou Phantom Black et embarque 256 Go de capacité de stockage et une mémoire vive de 8 Go. Son confortable écran de 6,67 pouces satisfera même les gamers grâce à son taux de rafraichissement de 120 Hz soutenu par un processeur Snapdragon 860.

Côté photo, le POCO X3 embarque pas moins de 4 capteurs arrière de 48MP, 8 MP, 2MP et 2MP. Le capteur pour les selfies est de 20 MP.

En achetant sur eBay vous bénéficiez de la Garantie client. Cela veut dire qu’eBay s’engage à intervenir en cas de problème avec le vendeur. Si votre colis n’est pas arrivé, n’est pas conforme à la description ou en cas d’un non-remboursement en cas de retour, vous êtes protégés par la garantie eBay qui vous assure votre remboursement.

Mais si les Mi Days sont une bonne période pour faire des affaires ce n’est pas la seule. En effet eBay propose tout au long de l’année des bons plans que vous pourrez retrouver ici.

* Tous les produits Xiaomi concernés par l’offre bénéficient de 15% de réduction dans la limite de 50€ de réduction et pour un achat minimum de 10€.