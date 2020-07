Le PC portable Lenovo Ideapad S340-15API est à 529,99 € chez Darty (avec une ODR de 70 €)

Pour les soldes, Darty fait passer le prix du PC portable Lenovo Ideapad S340-15API de 699,99 € à 599,99 €. Et comme le constructeur rembourse 70 € jusqu’au 11 août, la facture finale n’est que de 529,99 €. Ce n’est pas cher compte de l’équipement complet et performant de la configuration.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Malgré son écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, l’ordinateur portable Ideapad S340-15API de Lenovo pèse moins de 2 Kg (1,8 Kg). La configuration est dotée de composants qui permettent d’exploiter dans d’excellentes conditions toutes les applications bureautiques et multimédia.

Ainsi, son processeur AMD Ryzen 7 3700U est un modèle à quatre cœurs, qui fonctionnent à 2,3/4,0 GHz. Il intègre une puce graphique Radeon RX Vega 10, qui peut faire fonctionner en Full HD quelques jeux peu complexes. Souvent, il sera toutefois préférable de passer en mode graphique 720p pour obtenir des animations plus fluides.

Parmi les autres composants internes, figurent un SSD de 512 Go, qui procure une bonne capacité de stockage tout en assurant une grande réactivité lors de l’ouverture des applications et au démarrage de Windows 10, ainsi que 8 Go de mémoire.

La connectique de l’Ideapad S340-15API comprend trois ports USB (deux USB 3.0 de type A et un 3.1 de type C), une sortie vidéo HDMI, une prise casque/micro et un lecteur de cartes mémoire SD.

Cet article est sponsorisé par Darty.