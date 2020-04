Le PC portable Lenovo Chromebook S340 (14 pouces tactile Full HD) est à seulement 329,99 € avec le Chromecast

Darty baisse de 17 % le prix du Chromebook Lenovo S340, qui passe donc du coup de 399,99 € Ă seulement 329,99 €. Ce n’est pas cher pour un modèle dotĂ© d’un Ă©cran 14 pouces Full HD et de 64 Go d’espace de stockage. En bonus, le Google Chromecast, qui permet de diffuser l’image vers un tĂ©lĂ©viseur, est offert jusqu’au 8 avril.

Le S340 de Lenovo appartient Ă la famille des Chromebook. Il s’agit donc d’un ordinateur portable (qui pèse en l’occurrence seulement 1,4 Kg) sur lequel Windows est remplacĂ© par Chrome OS. Ce système d’exploitation permet d’accĂ©der Ă toutes les applications de Google (Navigateur Chrome, Gmail, assistant Google, etc.) et Ă celles tĂ©lĂ©chargeables par l’intermĂ©diaire du Play Store (Microsoft Office, Netflix, Spotify, etc.). Pratique, il est possible de synchroniser facile les donnĂ©es de l’ordinateur portable avec celles de votre smartphone Android.

Le Chromebook S340 est dotĂ© d’un Ă©cran 14 pouces IPS. Il offre donc de large angles de vision et de belles couleurs. De plus, ce derniet est tactile, afin de faciliter l’utilisation du système et de certaines applications.

Les composants internes de l’ordinateur portable sont suffisants pour surfer sur le Web, utiliser les rĂ©seaux sociaux, travailler avec des applications bureautiques ou encore pour regarder des photos et des vidĂ©os, par exemple depuis les sites de streaming comme Youtube et Netflix. En effet, le processeur Intel Celeron N4000 embarque deux coeurs, cadencĂ©s Ă 1,1/2,6 GHz. Il est assistĂ© par 4 Go de mĂ©moire et 64 Go d’espace de stockage. Et si ce dernier s’avère insuffisant, un lecteur de cartes mĂ©moire SD permet d’Ă©tendre cette capacitĂ©.

La connectique de la configuration conçue par Lenovo est étoffée et permet donc de brancher plusieurs périphériques : souris, casque audio, imprimante, etc. En effet, on trouve pas moins de quatre ports USB 3.1, dont deux de type C. Une Webcam HD 720p (1 280 x 720 pixels) complète le tout.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.