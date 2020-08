PC portable, imprimante, clavier, moniteur… les appareils pour bien préparer sa rentrée

Dans quelques semaines, c’est la rentrée 2020 ! Et malgré les désagréments causés par le virus, c’est l’occasion de mettre à jour son matériel, afin de pouvoir travailler, aussi bien chez soi qu’en déplacement. Dans cette optique, nous avons sélectionné quelques appareils commercialisés à petits prix.

Si votre ordinateur portable ou certains de vos périphériques vont vieillissants, il est possible de les remplacer par des appareils neufs, plus performants, sans pour autant dépenser des sommes trop élevées. Voici une petite sélection susceptible de vous intéresser !

HP 22w – 99,99 €

Comme son nom l’indique, le moniteur HP 22w est équipé d’une dalle LCD de 22 pouces de diagonale. Au format 16:9, celle-ci est bien adaptée aux jeux ou au visionnage de vidéos. Elle exploite la technologie IPS, ce qui est le gage de belles couleurs et de larges angles de vision. La dalle supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) pour offrir un affichage précis.

La connectique du moniteur est composée de deux entrées vidéo, HDMI et VGA, ce qui est particulièrement pratique pour connecter simultanément un ordinateur de bureau et un PC portable, par exemple. Le HP 22w est séduisant, avec des bordures réduites sur trois de ses côtés. Pratique, l’accès à ses différents réglages est facilité par cinq boutons placés à l’arrière du moniteur.

HP ENVY 6020 – 80,90 €

Malgré son petit prix, l’imprimante à jet d’encre couleur HP Envy 6020 est un modèle multifonctions (imprimante, scanner et copieur), qui a l’avantage de pouvoir communiquer sans fil avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en Wi-Fi (un port USB est également présent !). Elle est rapide, puisqu’elle supporte des cadences de 10 et 7 pages par minute, respectivement en monochrome et en couleur.

La HP envy 6020 exploite deux cartouches d’encre (noir et trois couleurs). D’autre part, elle intègre un bac pouvant contenir jusqu’à 100 feuilles A4. Bon point, elle sait réaliser automatiquement des impressions recto-verso, afin d’économiser du papier. Les numérisations s’effectuent avec une définition maximale de 1 200 x 1 200 points par pouce.

Acer Chromebook CB315-3H-C5JY – 279 €

Souvent, on exploite son ordinateur portable uniquement pour réaliser des tâches simples du quotidien. Et la plupart des applications qu’on utilise régulièrement, pour lire ses mails, regarder des vidéos ou écouter de la musique sont en fait disponibles en ligne, depuis un navigateur Internet. C’est pour cette raison qu’un ordinateur portable comme l’Acer Chromebook CB315-3H-C5JY est parfaitement adapté à ce type d’utilisation.

Il s’agit d’un Chromebook, proposé à tout petit prix et qui fonctionne sous ChromeOS. Il est équipé d’un écran HD de 15,6 pouces, d’un processeur Intel Celeron N4020, de 8 Go de mémoire et d’un espace de stockage de 64 Go. Ce dernier peut être facilement étendu grâce à un lecteur de cartes mémoire SD et à 3 ports USB (dont un de type C).

Logitech MK270 – 24,49 €

Les câbles, c’était pour le vingtième siècle ! Aujourd’hui, pour profiter d’une totale liberté de mouvement, un clavier et une souris sans fil sont incontournables. Le kit Logitech MK270 regroupe ces périphériques, qui peuvent fonctionner très longtemps avec de simples piles (deux pour le clavier pour une autonomie de deux ans et une pour la souris pour un fonctionnement sans interruption pendant une année).

La communication entre l’ordinateur et le clavier et la souris s’effectue grâce à des ondes radio (2,4 GHz), qui sont reçues par un minuscule adaptateur raccordé à un port USB. Bon point, le clavier dispose d’un pavé numérique. Il est doté de touches ultra plates et silencieuses, qui résistent aux éclaboussures.