Le PC portable HP Pavilion Gaming 15-ec0018nf (Ryzen 7, GeForce GTX 1650) à 703,99 €

Cette vente flash de Darty fait passer le prix de ce PC potable destinĂ© aux joueurs de 1 199,99 € Ă seulement 879,99 €. De plus, avec le code promo ANNIV20, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une remise supplĂ©mentaire de 20 %, ce qui ramène la facture finale Ă 703,99 € !

Le HP Pavilion Gaming 15-ec0018nf intègre une puce graphique GeForce GTX 1650 (4 Go de mĂ©moire), qui permet de jouer dans de bonnes conditions. En effet, elle est en mesure de gĂ©nĂ©rer entre 30 et 60 images par seconde avec la plupart des jeux, et avec un bon niveau graphique (rĂ©glages ajustĂ©s sur High ou Ultra). Elle convient donc parfaitement pour jouer sur l’Ă©cran de 15,6 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La configuration est Ă©galement dotĂ©e de deux haut-parleurs rĂ©alisĂ©s par Bang & Olufsen.

Les autres composants sont de bonne facture, Ă l’image du processeur AMD Ryzen 7 3750H, un modèle Ă quatre coeurs / 8 Threads, cadencĂ©s Ă 2,3 GHz, voire 4 GHz en mode Turbo. Le processeur intègre aussi un circuit graphique Radeon Vega 10.

Deux barrettes de 4 Go de mĂ©moire DDR4-2400 sont prĂ©sentes, aux cĂ´tĂ© d’un SSD NVMe de 128 Go, qui assure une excellente rĂ©activitĂ© Ă Windows 10 et aux applications, et d’un disque dur de 1 To, qui permet de conserver de nombreux fichiers multimĂ©dia et d’installer des jeux sans compter.

Le Pavilion Gaming dispose d’un clavier rĂ©tro Ă©clairĂ© et d’une connectique complète : deux ports USB 3.1 dont un de type C, ainsi qu’un port USB 2.0, une sortie vidĂ©o HDMI, un lecteur de cartes mĂ©moire SD et une prise casque / micro. Pour le reste, la configuration pèse 2,25 Kg et embarque une batterie pouvant ĂŞtre rechargĂ©e rapidement (50 % en 45 minutes).

