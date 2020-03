Le PC portable HP 15s-eq0036nf, avec sa sacoche et un an d’abonnement à Office 365 à 500 €

Darty propose actuellement un pack très intĂ©ressant, qui comprend l’ordinateur portable HP 15s-eq0036nf, accompagnĂ© d’une sacoche de transport et de la suite bureautique Office 365 Personnel de Microsoft, pour seulement 499,99 €. C’est donc une rĂ©duction de 16 % par rapport au prix normal de l’ensemble (599,99 €).

Le PC portable HP 15s-eq0036nf est certes un modèle d’entrĂ©e de gamme. Il est nĂ©anmoins Ă©quipĂ© de composants efficaces, qui permettent d’utiliser toutes les applications bureautiques et multimĂ©dia courantes dans d’excellentes conditions. On peut donc utiliser sans souci un tableur, un traitement de texte, mais aussi regarder des vidĂ©os stockĂ©es localement, ou sur Netflix ou Youtube.

Ainsi, le processeur AMD Ryzen 3 3200U apporte un niveau de performances tout Ă fait suffisant, avec ses deux coeurs cadencĂ©s Ă 2,6/3,5 GHz. D’autant plus qu’il est assistĂ© par une bonne quantitĂ© de mĂ©moire DDR4 (8 Go) et d’un SSD de 512 Go. Ce dernier, en plus d’offrir une bonne capacitĂ© de stockage, permet Ă l’ordinateur portable d’ĂŞtre particulièrement rĂ©actif, en particulier lors du dĂ©marrage de Windows et de l’ouverture des applications.

Le HP 15s est dotĂ© d’un Ă©cran de 15,6 pouces, qui supporte une dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). MalgrĂ© cela, le poids de son boĂ®tier argentĂ© est limitĂ© Ă seulement 1,7 Kg. La connectique de la configuration est composĂ©e de trois ports USB, dont un de type C (USB 3.1), d’un connecteur Gigabit Ethernet, d’une sortie vidĂ©o HDMI et d’un lecteur de cartes mĂ©moire SD. Une Webcam HD 720p complète le tout.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.