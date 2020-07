Le PC portable HP 15-DB0130NF est à seulement 359,93 € chez Electro Dépot

Electro Dépôt propose l’ordinateur portable HP 15-DB0130NF à tout petit prix. La configuration permet d’utiliser les applications bureautiques et multimédia de tous les jours dans de bonnes conditions. Et Electro Dépôt vous la livre à domicile pour seulement 1 €.

Cet ordinateur portable HP 15 (le modèle 15-DB0130NF) est équipé d’un écran de taille moyenne, qui constitue un bon compromis entre le confort d’affichage et la portabilité. En effet, la machine est plutôt légère puisqu’elle ne pèse que 1,77 Kg. Et comme ses dimensions sont également contenues (37,6 x 24,6 x 2,25 cm), elle peut facilement trouver sa place dans un sac à dos.

La dalle LCD de 15,6 pouces de cet ordinateur pas cher supporte une définition HD (1 366 x 768 pixels), qui est suffisante pour réaliser des tâches simples de tous les jours : consulter ses mails et les réseaux sociaux, surfer sur le Web, regarder des photos et des vidéos en streaming, en 720p, depuis Netflix ou Youtube, etc. La bande son de ces dernières est diffusée par deux haut-parleurs.

De la même façon, les composants de l’ordinateur portable conviennent pour utiliser les applications bureautiques et multimédia sous Windows 10. Ainsi, le processeur AMD A9-9425, un modèle deux cœurs physiques cadencés à 3,1/3,7 GHz. La puce graphique, également conçue par AMD, est une Radeon R5. Les deux composants AMD sont associés à deux barrettes de 4 Go de mémoire DDR4 (soit 8 Go au total) et à un disque dur de grande capacité (1 To).

Ce dernier offre une grande flexibilité en termes de stockage puisqu’il permet de conserver un grand nombre de fichiers multimédia (photo, vidéo et audio). Et si vous le remplissez rapidement, un lecteur de cartes mémoire SD (compatible microSD bien sur) permet d’étendre très rapidement et à moindre coût la capacité de stockage de l’ordinateur HP. Ce dernier facilite également le transfert vers le PC portable des fichiers enregistré sur un autre appareil mobile, comme un smartphone, une tablette, une caméra, un appareil photo, un drone, etc.

Tout de noir vêtu, le PC HP arbore un design séduisant. Bon point, son clavier intègre un pavé numérique. Et sa batterie a une capacité de 41 Wh, ce qui permet d’assurer un fonctionnement pendant plus de 10 heures au maximum, et de 7 heures et 30 minutes en regardant des vidéos. Bon point, la batterie se recharge rapidement par l’intermédiaire d’un adaptateur secteur de 45 Watt. En effet, il ne faut que 45 minutes pour retrouver 50% de la capacité maximale de la batterie.

Une Webcam VGA et un micro sont également de la partie, afin de communiquer facilement avec ses proches. Enfin, en ce qui concerne la connectique le HP 15-DB0130NF embarque des connecteurs Gigabit Ethernet (10/100/1000) et HDMI, une prise casque/micro et trois ports USB (dont deux USB 3.0 de types A). D’autre part, l’ordinateur est évidemment compatible Wi-Fi (n) et Bluetooth.

Vous pouvez également ajouter des périphériques PC pas chers : souris, casque, enceintes, etc.

Ce PC portable pas cher bénéficie bien sur d’une garantie de deux ans. Et Electro Dépôt assure un retrait en boutique en 1 heure, après votre achat en ligne. Si vous préférez recevoir le PC portable directement chez vous, Electro Dépôt ne facture qu’un euro pour une livraison à domicile, en seulement 48 heures (dans la limite d’un poids de 30 Kg).

