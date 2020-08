Le PC portable Gamer Lenovo Legion 5 15ARH05 en vente flash à la Fnac avec une réduction de 23 % (1039,99 €)

Pour un peu plus de trois jours encore, la Fnac baisse de 23% le prix du PC portable Lenovo Legion 5, équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 4800H. La configuration passe donc de 1349,99 € à 1039,99 €. Ce n’est pas cher pour une machine dotée d’un écran fonctionnant à 120 Hz et d’une puce graphique GeForce GTX 1650 Ti.

L’ordinateur portable Legion 5, récemment lancé par Lenovo (voir notre dossier Comparatifs et tests des meilleurs PC portables par marque), dispose de tout l’équipement nécessaire pour jouer dans d’excellentes conditions. Tout d’abord, il intègre le processeur AMD Ryzen 7 4800H, un modèle très performant à 8 coeurs physiques (16 threads) fonctionnant à 2,9 GHz, voire 4,2 GHz en mode Boost. D’autre part, avec 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, la configuration offre une bonne réactivité lors du lancement de Windows 10 et des applications.

En outre, la puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, quant à elle, permet de faire fonctionner la plupart des jeux avec une qualité graphique optimale et une fluidité satisfaisante, c’est-à-dire entre 30 et 60 images par seconde. Avec certains jeux, en baissant quelque peu la qualité d’affichage, il est même possible d’obtenir des animations encore plus fluides (nombre d’images par seconde compris entre 60 et 100), ce qui permet d’exploiter les possibilités de l’écran. Car ce dernier peut fonctionner avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Sa dalle LCD de 15,6 pouces supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels).

Le reste de l’équipement comprend un clavier rétro éclairé (avec pavé numérique), de haut-parleurs signés Harman Kardon et d’une Webcam HD 720p, dotée d’un obturateur manuel pour garantir une confidentialité maximale. La connectique, composée de 5 ports USB (dont un de type C) et d’une sortie vidéo HDMI 2.0, est en grande partie placée à l’arrière du châssis (à l’exception d’un port USB placé de chaque côté). Les technologies Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax) sont aussi présentes. Le tout dans un châssis pesant 2,2 Kg.

