PC portable gamer pas cher : super prix sur le Lenovo IdeaPad 3 chez Cdiscount

À la recherche d'un PC portable gamer pas cher avec une bonne configuration ? En ce moment, le Lenovo IdeaPad 3 bénéficie d'un super prix sur le site Cdiscount. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan PC portable Gamer pour acquérir en promotion le IdeaPad 3 de la marque Lenovo (référence 15ARH05).

Pour cette offre, c'est Cdiscount qui vend le PC portable Gamer en question au prix exact de 799,99 euros au lieu de 899,99 euros. Afin d'obtenir le tarif réduit, il faut saisir le code PC100 au cours de l'étape du panier. Le coupon de réduction étant à durée indéterminée, il est conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter. Et pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

Concernant les caractéristiques du PC portable Gamer, le Lenovo IdeaPad 3 est constitué d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H cadencé à 2.9 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 6,7 heures.