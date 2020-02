Compact et performant, le PC portable Asus VivoBook S14 est à 479.99 €

A la recherche d’un ultrabook performant sous la barre des 500 euros ? Rue du Commerce propose actuellement une promotion plutĂ´t intĂ©ressante sur le PC portable 14″ Asus Vivobook S14. Habituellement vendu pour 599.99 €, il fait l’objet d’une rĂ©duction de 120 euros faisant ainsi chuter son prix Ă 479.99 euros.Â

C’est dans le cadre d’une promotion sur le site Rue du Commerce qu’il est possible d’acquĂ©rir le PC portable Asus VivoBook S14 pour 479.99 €. Cet ultrabook propose un design premium avec un Ă©cran NanoEdge Full HD de 14 pouces Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra HD sur la partie supĂ©rieure dans un cadre de seulement 5.7 mm d’Ă©paisseur et des bords ultra fins.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 3500U (2,1 GHz / 3,7 GHz Boost) Ă quatre coeurs couplĂ© Ă une carte graphique dĂ©diĂ©e AMD Radeon R540X 2 Go GDDR5. CotĂ© stockage, le terminal est Ă©quipĂ© d’un SSD 256 Go (PCIEG3x2 NVMe), offrant des performances en lecture / Ă©criture haut de vol et un dĂ©marrage en quelques secondes seulement.

Très compact et facile Ă transporter, ce PC portable Ă une épaisseur de 19 mm pour un poids de 1,5 kg. Enfin, il dispose Ă©galement des connexions sans fil WiFi 5 (802.11ac) et bluetooth 4.2 ainsi que de multiple ports d’entrĂ©e/sortie comprenant 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.1 (Gen 1) et 1 port USB 3.1 Type-C (Gen 1). En bref, un PC compact, polyvalent et performant Ă la fois.

