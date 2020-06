Le PC portable Dell Inspiron 14 5485 avec processeur AMD Ryzen 5 est à seulement 579,99 €

Darty baisse de 25 % le prix de cet ordinateur portable Dell, ce qui fait 579,99 € au lieu de 779,99 €. La configuration embarque un écran Full HD et des composants performants pour des tâches bureautiques et multimédia.

Malgré son écran de 14 pouces, qui procure un bon confort d’affichage et des images précises en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), le PC portable Dell Inspiron 14 ne pèse que 1,51 Kg. Bon point, la dalle LCD est mate, qui permet d’éliminer tous les reflets désagréables qui pourraient être visibles en certaines circonstances (ex extérieur par exemple).

D’autre part, son châssis métallique est particulièrement séduisant. Sa connectique comprend quatre ports USB (un USB C 3.1, deux USB A 3.0 et un USB A 2.0), ainsi qu’une sortie vidéo HMDI, une prise casque/micro et un lecteur de cartes mémoire SD. Une Webcam 720p complète le tout.

Les composants de cet Inspiron 14 permettent d’utiliser dans de bonnes conditions (c’est-à-dire avec une bonne réactivité) les applications bureautiques et multimédia. Aucun problème donc pour regarder des photos et des vidéos ou pour écouter de la musique, en local ou depuis des services en ligne (Netflix, Youtube, etc.).

Ainsi, le processeur AMD Ryzen 5 3500U est un modèle à quatre cœurs cadencés à 2,1/3,7 GHz. Il est complété par 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Signalons enfin que le processeur graphique Vega 8, intégré à la puce Ryzen, ne permet pas de faire fonctionner la plupart des jeux de façon satisfaisante.

