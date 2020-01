Le PC portable Asus R409UA-EK019T à 493 € chez Fnac, voire 423 € en ramenant une machine sous Windows 7 !

Pour les soldes, la Fnac baisse de 15 % le prix de cet ordinateur portable Asus d’entrĂ©e de gamme particulièrement bien Ă©quipĂ©, qui passe du coup Ă seulement 493,05 €. Il est mĂŞme possible de bĂ©nĂ©ficier d’une remise supplĂ©mentaire de 70 €, en recyclant un vieil ordinateur sous Windows 7, ce qui fait passer la facture Ă 423,05 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

MalgrĂ© son petit prix (surtout si on possède une machine sous Windows dont on dĂ©sire ce dĂ©barrasser grâce Ă cette offre de la Fnac), le PC portable Asus R409UA-EK019T dispose d’un Ă©quipement tout Ă fait suffisant pour la plupart des tâches courantes : utiliser des applications bureautiques comme Word ou Excel, lire ses mails et ses rĂ©seaux sociaux, surfer sur le Web, regarder des photos et des vidĂ©os, Ă©couter de la musique (de prĂ©fĂ©rence avec un casque !), etc. En revanche, seuls quelques rares jeux peuvent fonctionner dans d’assez bonnes conditions, en raison d’une puce Intel HD Graphics 620 trop limitĂ©e.

Pour le reste, le processeur Intel Core i3-7020U (un modèle Ă deux coeurs cadencĂ©s Ă 2,3 GHz) suffit. D’autant plus que la machine exploite Ă©galement 8 Go de mĂ©moire ainsi qu’un SSD de 512 Go, qui procure une bonne rĂ©activitĂ© au système.

D’autre part, le R409UA-EK19T est dotĂ© d’un Ă©cran de 14 pouces qui supporte une dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Ce dernier constitue un bon compromis pour l’ordinateur, puisqu’il dĂ©livre un bon confort d’affichage, tout en permettant de ne pas dĂ©passer un poids de 1,6 Kg.

Enfin, la connectique de l’ordinateur portable comprend une sortie vidĂ©o HDMI, un lecteur de cartes SD et quatre ports USB, dont USB 3.0 et un USB 3.1 de type C.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.