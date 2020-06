Offrez-vous un PC portable Asus avec une sacoche et 1 an d’Office 365 inclus pour moins de 300 € !

Idéal pour la bureautique, le PC portable Asus E406MA-BV901TS est proposé dans un pack incluant une sacoche ainsi que un an à Office 365 Personnel inclus. Il est affiché à 299.99 € au lieu de 379.99 € soit une réduction de 21 % sur le site de l’enseigne Darty.

Profitez de ce bon plan Darty qui permet d’acquérir pour 299.99 € le pack incluant le PC ultraportable Asus E406MA-BV901TS avec une sacoche et un an d’Office 365 Personnel inclus. Ce PC arbore un écran de 14 pouces de définition HD 1366 x 768 pixels avec un châssis ultra-fin gris. Sous le capot on retrouve un processeur Intel Celeron N4000 couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage interne eMMC.

La connectique est plutôt bien fournie puisqu’on a droit à 2 ports USB 3.0, le Bluetooth 4.0, un lecteur de cartes micro SD et un port HDMI. Vous disposez également d’un système Wifi 802.11 ac pour accéder à Internet facilement, où que vous soyez. Avec un poids de 1,3 kg et une épaisseur de 1,76 cm, cet appareil est extrêmement facile à transporter grâce à notamment la sacoche offerte et optimise votre mobilité.

Il tourne sous Windows 10 S, un tout nouveau système intuitif et simple d’utilisation pour une expérience utilisateur inédite. Une offre à ne pas rater, pour les personnes souhaitant s’équiper à petit prix, disponible dans la limite des stocks disponibles.

