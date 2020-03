Chute de prix sur l’excellent PC hybride Microsoft Surface Pro 7, un deal à saisir rapidement !

Voici un bon plan informatique destinĂ© aux professionnels ou aux particuliers ! Si vous avez l’intention de vous procurer prochainement la Surface Pro 7, sachez que l’excellent PC hybride de Microsoft bĂ©nĂ©ficie d’une chute de prix chez le gĂ©ant Amazon.

Dans le cadre d’une offre Ă durĂ©e limitĂ©e, la plateforme française d’Amazon propose Ă ses membres d’acquĂ©rir la Microsoft Surface Pro 7 Ă partir de 769 euros. Actuellement, six modèles du PC hybride sont proposĂ©s en fonction de la configuration souhaitĂ©e et en deux coloris diffĂ©rents (noir et platine). Au vu du prix Ă©levĂ© de l’appareil, le site marchand propose de payer l’appareil en 4 fois sans frais.

Concernant la configuration minimale de la Microsoft Surface Pro 7, le PC hybride embarque un processeur Intel Core i3, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go en SSD ; le tout tournant sous Windows 10. On retrouve aussi un écran PixelSense de 12,3 pouces (avec une résolution 2736 x 1824 pixels) et une carte graphique Intel HD Graphics.

CĂ´tĂ© connectique, l’appareil dispose du Bluetooth, de deux ports USB-A et USB-C et du Wi-fi. La tablette a une autonomie de 10,5 heures, mesure 20 x 29,2 cm et pèse 776 grammes. Enfin, la Microsoft Surface Pro 7 possède une garantie de 2 ans et est livrĂ©e gratuitement Ă domicile. Il faut compter en moyenne 3 Ă 4 jours pour rĂ©ceptionner le produit.

