PC gamer MSI : Core i7-9750H, 8 Go RAM, SSD 512 Go et RTX 2060 à 899 €

Avis aux gamers : le PC portable gamer MSI GF65 Thin 9SEXR-693FR fait l'objet d'une promotion à ne pas rater ! Cdiscount le propose avec un sac de transport offert à 899 €. Au vue de sa configuration et des composants qu'il embarque, c'est plutôt une excellente affaire.

Non, malgré les idées reçues, il n'est pas nécessaire de disposer d'un budget supérieur à 1000 euros pour s'équiper d'un PC portable qui tient la route pour le gaming. La preuve, Cdiscount propose le modèle MSI GF65 Thin 9SEXR-693FR avec un sac de transport à 899 €.

Le GF65 Thin est doté d'un capot supérieur et un cadre de clavier métalliques élégants, qui s'associent parfaitement avec son design futuriste. Venons-en à présent à sa fiche technique. L'écran, est d'une diagonale de 15.6″ de définition Full HD (1920 x 1080).

C'est la technologie d'affichage IPS que l'on retrouve avec taux de rafraichissement 144 Hz. Sous le capot, un processeur Intel Core i7 9750H / 2.6 GHz de 9ème génération couplé à la carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go GDDR6. La mémoire vive embarquée est de 8 Go mais peut facilement être étendue (jusqu'à 65 Go).

Pour la partie stockage, c'est un SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe) d'une capacité de 512 Go que l'on retrouve. Si c'est un peu juste, rien ne vous empêche d'en changer pour un plus volumineux / performant. Le clavier propose un rétroéclairage rouge Technologie Silver Lining Print. En plus du Bluetooth 5.0 et du Wifi, on retrouve les connectiques suivantes : 2 x Type-C USB 3.2 gen.1 2 x Type-A USB 3.2 gen.1 1 x RJ45 1 x HDMI 1 x Jack combo entrée et sortie audio.

Sa batterie Li-Polymère, 3 cellules, 51 Wh lui assure une autonomie confortable pouvant atteindre jusqu'à 7 heures en jeu et le tout tourne sous Windows 10. Enfin, l'appareil à des dimensions de 359 x 254 x 21.7 mm pour un poids de 1,86 kg et tourne sous Windows 10 Home.

