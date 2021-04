Paper Mario : The Origami King sur Switch en chute de prix

Voici une belle affaire pour ceux et celles qui cherchent Paper Mario : The Origami King à un très bon prix. En ce moment, le jeu sur Nintendo Switch bénéficie de 41% de réduction chez Amazon France.

Pour ce nouveau bon plan consacré au monde du jeu vidéo, le géant du commerce en ligne Amazon vous permet d'acquérir Paper Mario : The Origami King avec près de 25 euros de remise.

En effet, le jeu vidéo disponible sur console Nintendo Switch est à exactement 35,63 euros au lieu de 59,99 euros (prix conseillé durant sa sortie en juillet 2020). Pour information, il n'y a aucun frais de port à payer pour une livraison standard à domicile puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.

Pour en revenir au jeu, le joueur est invité à se mettre dans la peau de Paper Mario qui est accompagné d’Olivia, la gentille soeur origami du Roi. Il devra suivre le fil des rubans magiques noués aux quatre coins du Royaume pour tenter de les détacher et de sauver la princesse. Il évolue dans des environnements mélangeant 2D et 3D, le tout dans des versions revisitées de visages bien connus comme les Goombas, Maskass et autres ennemis phares de la série. Afin de vous donner un aperçu du jeu, voici la bande-annonce de Paper Mario : The Origami King.