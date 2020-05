Un Xiaomi Band 4 offert pour l’achat d’un Mi Note 10 Lite, soit le tout à seulement 399€

Annoncé pour le 18 mai 2020, le Mi Note 10 Lite est disponible en précommande (avec un Xiaomi Band 4 offert) chez les enseignes Fnac et Darty. Il est possible de se procurer l’ensemble au prix de 399 euros.

PrĂ©sentĂ© lors d’une confĂ©rence Ă la fin du mois d’avril 2020, le Note 10 Lite est proposĂ© en prĂ©commande sur les sites de la Fnac et Darty.

Ă€ cette occasion, le constructeur chinois offre un bracelet connectĂ© Band 4 pour tout achat du nouveau smartphone de chez Xiaomi au tarif de 399 euros. Pour cela, via une ODR valable jusqu’au 31 aoĂ»t 2020, le futur acheteur devra complĂ©ter un dossier (consultable ici) et joindre toutes les pièces demandĂ©es par la marque dans les 15 jours suivant l’achat. Ainsi, l’objet connectĂ© sera envoyĂ© par voie postale dans un dĂ©lai de 4 Ă 6 semaines Ă compter de la date de rĂ©ception de la demande complète et conforme.

Disponible en trois coloris au choix (blanc, noir ou violet), le Mi Note 10 Lite de Xiaomi est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran AMOLED FHD+ de 6,47 pouces (rĂ©solution de 2340 x 1080 pixels), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730, d’une mĂ©moire vive de 6 Go RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un appareil photo de 64MP+8MP+5MP+2MP et d’une batterie de 5260 mAh. Pour la connectique, on retrouve une prise jack 3,5 mm et un port USB Type-C et le capteur d'empreinte digitale (sous l’Ă©cran).