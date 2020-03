Un très bon pack Xbox One X avec une 2ème manette et 4 jeux à -50%

Profitez de cette excellente affaire pour acheter en promotion la Xbox One X 1 To avec une 2ème manette et 4 jeux. Amazon propose en effet un bundle comprenant essentiellement la console de Microsoft à moitié prix.

Si vous avez raté la précédente offre concernant le pack Xbox One X 1 To avec 2 jeux et une 2ème manette, vous pouvez toujours vous rattraper avec cet autre pack Xbox One X avec une 2ème manette et 4 jeux vendu en ce moment à prix réduit.

Ainsi, les membres du site Amazon France ont la possibilité de se procurer un bundle en promotion incluant la console de Microsoft, 4 jeux et une 2ème manette. Alors qu’il est vendu initialement à 679,95 euros, le pack voit son prix dégringoler à 339,99 euros (frais de port offerts pour une livraison à domicile) ; ce qui fait une réduction de 50%.

La liste des 4 jeux est la suivante : Division 2, Resident Evil, HellBlade et Gears Of War 4. Dans le pack, vous retrouverez aussi une autre manette, un câble HDMI, 2 piles LR6 mais également un mois de Xbox Live Gold et un mois d’essai de Xbox Game Pass.

