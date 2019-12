Le Pack Xbox One X 1To + Star Wars Jedi: Fallen Order est à 269.99 €

Pour le Black Friday, le pack Xbox One X 1 To avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order fait l’objet d’une promotion sur le site d’Amazon. Il est affichĂ© au prix de 269.99 €. Un bon plan pour les fans de la saga de Georges Lucas !Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour NoĂ«l, offrez-vous la plus puissante des console de jeu de salon du marchĂ©, la Xbox One X avec le tout dernier titre Star Wars Jedi: Fallen Order sorti le 15 novembre 2019 pour 269.99 € au lieu de 499.99 € ! Ce jeu de genre d’action-aventure conçu comme une expĂ©rience exclusivement jouable en solo ne dispose d’aucun mode multijoueur.

Dans ce dernier, vous entrez dans la peau d’un Jedi dont la formation n’est pas tout Ă fait achevĂ©e et parcourez la Galaxie dans l’univers Star Wars. Le jeu se place chronologiquement entre les Ă©pisodes 3 et 4, soit 5 ans après Star Wars, Ă©pisode III : La Revanche des Sith.

Ce pack comprend une console One X 1To faisant également office de lecteur Blu-ray 4K Ultra HD, streaming en 4K et pourvu de la technologie High Dynamic Range, un mois d’essai au Xbox Live Gold et 1 mois d’essai au Xbox Game Pass offert,une manette sans fil Xbox One, et un câble HDMI.