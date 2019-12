270€ un très bon prix pour ce pack Xbox One X 1 To Forza Horizon 4 + DLC Lego

Profitez de ce bon plan Amazon pour acquérir en promotion la Xbox One X 1 To avec Forza Horizon 4 ! Le géant de l’e-commerce propose un bundle comprenant la console de Microsoft avec le jeu de courses ; le tout pour 270 euros.

Sorti Ă l’automne 2018, le jeu Forza Horizon 4 au format dĂ©matĂ©rialisĂ© (avec l’extension LEGO Speed Champions) est inclus dans un pack contenant la console Xbox One X de Microsoft. L’ensemble y est vendu sur la plateforme française d’Amazon pour exactement 269,99 euros au lieu de 499,99 euros ; soit 230 euros de remise immĂ©diate par rapport au prix de vente conseillĂ©. Les frais de port sont bien sĂ»r offerts pour une livraison de la console et du jeu Ă domicile.

Le pack contient Ă©galement une manette sans fil Xbox, un mois de Xbox Live Gold et un mois d’essai de Xbox Game Pass pour console. Pour information, l’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate est au tarif promotionnel de 19,49 euros (au lieu de 38,99 euros).

La Xbox One X, qui est sortie en novembre 2017, est considérée comme la console la plus puissante au monde. Avec 40 % de puissance en plus que toute autre console, vous profiterez d’une véritable expérience de jeu 4K immersive. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir notre test de la console Xbox One X.