Grosse chute de prix sur ce pack Xbox One X 1 To + 2 jeux + 2ème manette

Profitez de ce bon plan Cdiscount pour acquérir en promotion la Xbox One X 1 To avec 2 jeux et une 2ème manette ! Le site marchand propose un bundle comprenant essentiellement la console de Microsoft pour moins de 300 euros.

Le jeu Forza Horizon 4 au format dématérialisé (avec l’extension LEGO Speed Champions) est inclus dans un pack contenant la console Xbox One X de Microsoft et une 2ème manette (coloris rouge). L’ensemble y est vendu chez Cdiscount pour exactement 299,99 euros.

Il s’agit d’un très bon prix puisque le pack Xbox One X 1 To Forza Horizon 4 est Ă 279,99 euros. La manette revient alors Ă seulement 20 euros. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison du pack Ă domicile via Colisimo.

Ă€ l’intĂ©rieur du pack, on retrouvera une autre manette, un câble HDMI, 2 piles LR6 mais aussi un mois de Xbox Live Gold et un mois d’essai de Xbox Game Pass pour console. La Xbox One X, qui est sortie Ă l’automne 2017, est considĂ©rĂ©e comme la console la plus puissante au monde. Vous profiterez notamment d’une vĂ©ritable expĂ©rience de jeu 4K immersive. Pour en savoir plus, nous vous invitons Ă dĂ©couvrir notre test de la console Xbox One X.