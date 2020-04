Super prix pour ce vidéoprojecteur avec un pack Xbox One S et la carte Fnac+ d’un an

La Fnac vous propose de faire pas mal d’Ă©conomies sur l’achat composĂ© d’un vidĂ©oprojecteur, d’un pack Xbox One S et d’un an d’abonnement au service Fnac+. Cette offre, limitĂ©e dans le temps, vous est dĂ©taillĂ©e dans la suite de l’article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC.COM

Alors que la Fnac proposait Ă ses membres de se procurer une TV Brandt de 32 pouces accompagnĂ©e d’un pack Xbox One S 1To Ă seulement 299 euros, le site marchand français dĂ©gaine cette fois-ci une nouvelle offre intĂ©ressante.

Jusqu’Ă ce dimanche 12 avril 2020 inclus, les clients Fnac ont la possibilitĂ© d’acheter un ensemble incluant le vidĂ©oprojecteur Tri-LCD Home cinĂ©ma Epson EH TW-650, un pack Xbox One S (Forza Horizon 4 + DLC LEGO, Star Wars Jedi: Fallen Order ou Gears 5) et une carte Fnac+ valable un an (ou son renouvellement) Ă un super prix.

Pour ce faire, il suffit d’ajouter les trois produits au panier et vous obtiendrez ainsi un bundle d’un montant de 648,99 euros au lieu de 899,98 euros. Mais ce n’est pas tout ! Grâce au code MANETTE Ă saisir dans le champ « Renseignez le code », vous bĂ©nĂ©ficierez d’une remise de 49 euros. Le prix de revient est alors de 599,99 euros. Enfin, les adhĂ©rents pourront bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 5% sur l’achat du vidĂ©oprojecteur et les frais de port sont offerts pour une livraison Ă domicile.