Le pack smartphone Realme 8 5G + stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est à prix sacrifié

Annoncé pour le mardi 18 mai 2021, le Realme 8 fait déjà l'objet d'un bon plan avant sa sortie officielle en France. Le nouveau smartphone compatible 5G est vendu sous forme de pack à la Fnac à un prix sacrifié. Pour accompagner le téléphone, le DJI Osmo Mobile 3 est offert.

Alors que la firme du même nom a officiellement dévoilé son nouvel appareil, le Realme 8 peut être précommandé sur le site de la Fnac.

En effet, le smartphone du constructeur chinois qui est compatible avec le réseau 5G est vendu dans un coloris noir au tarif de 259 euros. Dans le cadre de cette précommande, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 (d'une valeur de 109 euros sur le site officiel du constructeur) est inclus dans le pack.

À propos de ses points forts, le Realme 8 est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Il est également doté d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via microSD), d'un processeur MediaTek Helio G95 Octo-core, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche realme UI 2.0. Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.