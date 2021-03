Pack Samsung Galaxy A51 + enceinte JBL Go 3 à 274,98 €

Electro Depot propose un bon plan permettant de s'équiper du smartphone Samsung Galaxy A51 avec une enceinte Bluetooth JBL Go 3. Alors qu'il faut généralement débourser 318,98 € pour s'en équiper, il est possible d'avoir le tout pour 274,98 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Samsung Galaxy A51, que l'on trouve habituellement à 279 euros seul est actuellement proposé dans un pack comprenant une enceinte Bluetooth JBL Go 3 (d'une valeur de 39 €) pour 274,98 euros. C'est du coté de l'enseigne Electro Depot qu'il faut se rendre pour profiter de ce bon plan.

Concernant les caractéristiques du Galaxy A51, ce dernier arbore un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un format d'affichage en Full HD+ et une définition de 2400 x 1080 pixels. On retrouve également le système d'exploitation mobile Android. sous le capot, c'est le Soc Samsung Exynos 9611 qui est aux commandes, épaulé par une mémoire RAM de 4 Go et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD).

Coté autonomie, elle est confiée à une batterie d'une capacité de 4 000 mAh. Enfin, la partie photo est assurée par la présence d'un capteur principal de 48 + 12 + 5 + 5 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy A51.

L'enceinte JBL 3, mini enceinte Bluetooth avec des dimensions de 43 x 47 mm offre pour sa taille un son impressionnant. Elle est doté du Bluetooth 5.1, et un boîtier étanche certifié IP67. On retrouve également des commandes intuitives et un design moderne avec bords arrondis. Sa batterie au lithium-ion rechargeable assure jusqu’à 5h d’autonomie et le chargement s'effectue via port USB-C. Enfin, elle embarque une boucle intégrée pour un transport pratique.