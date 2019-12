Cadeau PS4 pas cher pour Noël : la console en blanc + Fallout 76 à 290€

Envie de vous procurer ou d’offrir une PS4 Pro pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e ? La fameuse console de Sony en blanc fait l’objet d’un bon plan sur le site de la Fnac. Pendant une durĂ©e limitĂ©e, elle est en effet vendue Ă 290 euros avec le jeu Fallout 76. On vous explique comment profiter de l’offre dans la suite de l’article.

Les clients Fnac ont donc rendez-vous sur le site en ligne de l’enseigne de high-tech pour se procurer en promotion la console PS4 Pro 1 To dans un coloris blanc Ă exactement 289,99 euros au lieu de 399,99 euros ; soit une remise immĂ©diate de 110 euros.

Comme Ă©voquĂ© ci-avant, il s’agit d’une offre Ă durĂ©e limitĂ©e. Vous donc exactement jusqu’au dimanche 22 dĂ©cembre 2019 pour en profiter. Et pour information, le jeu Fallout 76 est offert pour tout achat de la console de Sony. Pour cela, il suffit d’ajouter la PS4 Pro et Fallout 76 au panier et la remise de 19,99 euros (prix unitaire du jeu) se fait automatiquement.

Sorti en novembre 2018, Fallout 76 est un jeu de rôle qui vous emmène en 2102, lors de la Reclamation Day. « 25 ans après l’explosion, l’abri va s’ouvrir pour la première fois. Avec d’autres résidents, vous faites partie de l’unité d’élite choisie pour explorer le Wasteland. Seul ou à plusieurs, découvrez les terres désolées et bravez les dangers de l’Amérique post apocalyptique. »

