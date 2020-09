Profitez d’un pack Philips Hue 2 ampoules E27 White & colors + Dimmer switch à prix réduit

Si vous voulez vous équiper d'un pack Philips Hue à un prix réduit, alors ce bon plan peut vous intéresser. En ce moment, Boulanger vous permet d'acheter un pack promotionnel contenant 2 ampoules E27 White & colors et un Dimmer switch.

Continuons notre série de bons plans consacrées à l'univers des objets connectés chez Boulanger. Après une offre sur l’assistant vocal Amazon Echo Plus 2 avec une ampoule Philips Hue offerte, l'enseigne française propose sur son site internet un pack Philips Hue pour moins de 80 euros.

Pendant une durée indéterminée, le bundle comprenant 2 ampoules connectées E27 White & colors et une télécommande Dimmer switch est à exactement 79,99 euros au lieu de 119,98 euros ; ce qui correspond à une remise de près de 30 euros par rapport à des achats séparés. Deux modes de livraison gratuite sont suggérés par Boulanger : la livraison à domicile et le retrait en magasin.

À propos des points forts des deux produits, les ampoules connectées E27 White & colors ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles peuvent se synchroniser avec la musique et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. Quant au Dimmer switch, il s'agit d'un variateur qui change l'intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. Il fait l'objet d'un commutateur sans fil et d'une télécommande. Pour information, un pont de connexion (vendu séparément) est requis afin de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue.