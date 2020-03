La Nintendo Switch Lite avec le jeu Pokémon Donjon Mystère et une Box gaming à seulement 225€

Vous cherchez la Nintendo Switch Lite avec Pokémon Donjon Mystère à un prix abordable ? Ne ratez surtout pas ce bon plan Fnac où l’enseigne française de high-tech propose sur son site la console de jeu portable avec le jeu et une Box gaming pour un tarif de seulement 225 euros. Dans cet article, on vous explique comment bénéficier de cette offre.

Pokémon Donjon Mystère est sorti officiellement ce vendredi 6 mars 2020. À cette occasion, la Fnac permet d’acheter le jeu accompagné de la Nintendo Switch Lite pour 225 euros. Pour obtenir le prix indiqué, il suffit d’ajouter les deux produits en question lors de l’étape du panier.

À titre d’information, la console portable Nintendo Switch Lite (disponible en trois coloris au choix : gris, jaune et bleu) est au prix de 199,99 euros et Pokémon Donjon Mystère est à 49,99 euros. Grâce à l’offre promotionnelle de la Fnac, le jeu est à moitié prix. De plus, une Box Cadeaux Gaming (tailles L, M et S au choix) d’une valeur de 39,99 euros est offerte par le site marchand. En cumulant les remises, vous faites donc une économie réalisée de près de 65 euros.

Cette offre de remise immédiate est valable pour tous les clients Fnac jusqu’au dimanche 15 mars 2020 inclus, dans la limite des stocks disponibles sur fnac.com (produits vendus et expédiés par fnac.com). Elle n’est pas cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.

