Cdiscount : une manette PS4 avec un jeu PlayStation Hits pour moins de 50€

Voici un bon plan PS4 de Cdiscount pour compléter votre collection de jeux à petit prix avec une manette PS4. Pendant une durée indéterminée, le site marchand français propose la fameuse manette Dualshock 4 avec un jeu PlayStation Hits au choix. Le tout pour moins de 50 euros.

À l’approche de la rentrée 2020, les gamers peuvent profiter d’une pléiade de promotions avec les PlayStation Days ou d’un abonnement à prix réduit au programme PlayStation Plus.

Cette fois-ci, c’est Cdiscount qui fait plaisir à ses membres en proposant une manette PS4 avec un jeu PlayStation Hits pour moins de 50 euros ; ou plus précisément à 49,99 euros.

Ainsi, les clients auront le choix entre 4 titres, à savoir : God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted The Lost Legacy et The Last of Us Remastered. Pour n’importe quel pack acheté, les frais de port sont offerts puisque le prix du pack est supérieur à 25 euros d’achats.

