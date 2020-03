Fnac : le Huawei Nova 5T (128 Go) avec une enceinte stéréo pour moins de 350€

Voici un nouveau bon plan téléphonie ! Découvrez le Huawei Nova 5T qui est proposé à la Fnac sous forme de pack avec une enceinte stéréo. Actuellement, vous pouvez vous procurer cet ensemble pour moins de 350 euros.

Alors qu’il est encore possible d’acheter le Huawei P30 avec la montre Band 3 Pro, la Fnac propose un autre pack Huawei qui comprend, cette fois-ci, le Nova 5T accompagnĂ© d’une enceinte stĂ©rĂ©o.

En ce moment, cet ensemble fait l’objet d’une remise immĂ©diate de 21% de la part de la Fnac. Grâce Ă cette rĂ©duction, le pack est vendu au prix de 349 euros (au lieu de 439 euros). Si le smartphone vous intĂ©resse seulement, sachez qu’il est possible de l’avoir pour 329 euros sur la boutique Sosh dans le cadre d’une vente flash prenant fin ce mercredi 11 mars 2020.

CommercialisĂ© en France Ă l’automne 2019, le Nova 5T de Huawei (coloris noir, modèle 128 Go) est un smartphone qui est notamment Ă©quipĂ© d’un Ă©cran FHD+ de de 6,26 pouces, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et de 6 Go de RAM. Pour la photo, on retrouvera un capteur principal de 48MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur secondaire de 32MP (f/2.0). CĂ´tĂ© accessoires, le tĂ©lĂ©phone est fourni avec un chargeur, un câble USB Type-C, un guide de dĂ©marrage rapide, un outil d’Ă©jection de la carte SIM et une carte de garantie.