Un pack écouteurs Huawei Freebuds 3i + bracelet Band 4 à un prix qui vaut le coup !

Ă€ la recherche des Freebuds 3i Ă un tarif tout Ă fait convenable ? Profitez de ce bon plan pour vous procurer les Ă©couteurs sans fil Huawei avec le bracelet Band 4 Ă 99 euros. Focus sur cette nouvelle belle affaire.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il faudra vous rendre sur Cdiscount pour acheter ce pack Huawei contenant les Ă©couteurs Freebuds 3i et le bracelet Band 4 Ă exactement 99 euros.

Il s’agit ici d’un bon prix puisque les deux produits sont vendus Ă 128,99 euros si vous faites des achats sĂ©parĂ©s sur le site marchand français. Pour information, le bundle est Ă©ligible Ă la livraison gratuite Ă domicile et en point relais.

Concernant les caractĂ©ristiques des Freebuds 3i, les Ă©couteurs intra-auriculaires sans fil Ă rĂ©duction de bruit active de la marque Huawei disposent de transducteurs de 10 mm, d’un processeur BES2300Y de la technologie Bluetooth 5.0 et de 3 microphones en silicone (par Ă©couteur). Les petits accessoires embarquent une batterie de 37 mAh par Ă©couteur (410 mAh pour le boitier de charge) et ont une autonomie de 10,5 heures (3,5 heures pour les Ă©couteurs et 3 recharges supplĂ©mentaires avec le boitier) pour un temps de charge de 1 heure (et 100 minutes pour le boitier de charge en filaire).

À voir aussi : le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit-E à prix réduit