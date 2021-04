Le bracelet connecté Huawei Band 6 avec une balance est à un bon prix chez Cdiscount

Pour faire votre sport quotidien ou hebdomadaire et surveiller votre ligne, rien de tel qu'un bracelet connecté et une balance. En ce moment, Cdiscount vous donne la possibilité d'acheter un pack Huawei contenant le Band 6 et la Scale 3 à un bon prix.

Les objets connectés ont la cote du côté de chez Cdiscount. Après l’Apple Watch SE (GPS + Cellular) à prix réduit, voici un bon plan sur un pack Huawei.

Actuellement, l'ensemble comprenant le bracelet Band 6 et la balance Scale 3 est à exactement 59,90 euros sur le site marchand français. Ces deux produits vendus et expédiés par Cdiscount sont éligibles à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

À propos des points forts des deux objets connectés, le bracelet Band 6 disponible dans un coloris noir possède un écran FullView AMOLED de 1,47 pouce et dispose de nombreuses fonctionnalités comme la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, le comptage des pas, le comptage de la distance et le comptage des calories brûlées. Il inclut 96 modes d'entraînement et embarque une batterie lui assurant 2 semaines d’autonomie. Quant à la Scale 3, la balance est notamment équipée de la technologie Huawei TruFit et des connexions WiFi et Bluetooth qui permettront à leurs utilisateurs de suivre plus de 10 indicateurs corporels différents.