Profitez d’un Google Nest Hub avec un kit de démarrage Philips Hue pas trop cher

Darty propose un pack comprenant un Google Nest Hub avec un kit de démarrage Philips Hue pour moins de 170 euros seulement. Il s’agit bien sûr d’une offre à saisir rapidement et surtout à ne pas rater !

En cette veille de rentrée 2020, les objets connectés sont victimes de promotions intéressantes. Nous avons pu le voir avec les écrans connectés Echo Show 5 et Show 8 d’Amazon et le Lenovo Smart Clock.

Cette fois-ci, c’est au tour d’un pack connecté de faire l’objet d’un bon plan. Ainsi, Darty permet à ses clients de se procurer le Google Nest Hub avec un kit de démarrage Philips Hue. L’ensemble y est vendu pour seulement 169,99 euros et seul le retrait du produit en magasin Darty est suggéré. Il est donc conseillé de vérifier la disponibilité du pack dans le magasin le plus proche avant de procéder à un éventuel achat.

Commercialisé depuis l’été 2019, le Google Nest Hub est une enceinte intelligente équipée de l’assistant Google. Il est possible de contrôler ses appareils et ses équipements connectés grâce à l’écran tactile de 7 pouces. Doté du Wi-Fi et du Bluetooth, l’objet connecté permet de visionner des photos, d’écouter de la musique et de regarder des vidéos. Quant au kit de démarrage Philips Hue, il comprend 2 ampoules connectées White & Color, un pont et une télécommande nomade Dim Switch.

