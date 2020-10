Profitez d’un pack Google Home Mini + ampoule connectée Lifx pour la moitié de son prix

Boulanger propose un pack comprenant un Google Home Mini et une ampoule connectée Lifx pour moins de 33 euros seulement. Il s'agit bien sûr d'une offre à saisir rapidement et surtout à ne pas rater !

Les bons plans associés aux objets connectés sont à l'honneur chez Boulanger. Après 50% de réduction sur ce pack incluant 7 accessoires, c'est au tour d'un autre pack de bénéficier d'une jolie promotion.

L'offre en question concerne l'assistant vocal Google Home Mini qui est vendu avec une ampoule connectée de la marque Lifx. Le tout est à 32,99 euros au lieu de 64,99 euros ; soit une baisse de tarif de près de 50%. Avec les frais de port offerts en magasin ou à domicile, il est conseillé de ne pas trop tarder pour profiter de ce bon plan.

Commercialisé depuis la rentrée 2017, le Google Home Mini est un assistant vocal qui, comme son nom l'indique, est équipé de l’assistant Google. Pour le faire fonctionner, il suffit de lancer la commande “OK Google” et de formuler toutes les requêtes souhaitées (météo, horaires des transports, actualité, résultats sportifs, définitions d'un mot). Quant à l'ampoule, la Lifx E27 Mini White peut se connecter à distance à un smartphone par l'intermédiaire du WiFi. Compatible Android et iOS, elle s'adapte à tous les appareils mobiles et possède une durée de vie estimée à 23 ans.