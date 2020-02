Avis aux joueurs souhaitant s’Ă©quiper d’un PC portable taillĂ© pour le gaming : l’enseigne en ligne Cdiscount propose en ce moment un bon plan permettant de se procurer un PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-54 avec une souris pour 804.49 €.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous souhaitez investir dans un PC portable dĂ©diĂ© au jeu et votre budget ne dĂ©passe pas les 1000 euros ? Ce bon plan vu sur Cdiscount pourrait bien vous intĂ©resser. Le Pack comprenant le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN515-54 avec une souris fait l’objet d’une belle promotion. Il est disponible Ă 804.49 € au lieu de 1082.67 €.

Pour ce tarif contenu, vous avez une machine embarquant des composants de qualitĂ© offrant d’excellentes performances. Il est animĂ© par le processeur Intel Core i5 (9ème gĂ©nĂ©ration) 9300H cadencĂ© Ă 2.4 GHz couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire vive et un SSD Kingston d’une capacitĂ© de 256 Go.

Son Ă©cran de 15.6 pouces offre une dĂ©finition Full HD, avec un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz, un temps de rĂ©ponde de 25 ms ainsi qu’une une fonction anti-Ă©blouissement. La partie graphique est confiĂ©e Ă une carte dĂ©diĂ©e NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Le constructeur assure une autonomie pouvant atteindre jusqu’Ă 7 heures. Enfin, notez qu’il faudra y installer vous-mĂŞme une version de Windows puisque le PC en est dĂ©pourvu.

A voir : Meilleurs PC portables Ă acheter en 2020