Profitez d’un pack Galaxy Note 10 Lite + JBL Flip Essential à prix réduit chez Boulanger

À court d'idée cadeau pour les prochaines fêtes de fin d'année ? Pas de panique, voici un pack qui pourrait vous intéresser. L'enseigne Boulanger propose sur son site en ligne un ensemble composé du smartphone Galaxy Note 10 Lite et de l'enceinte JBL Flip Essential à prix réduit. Le tout est vendu sous les 400 euros.

Alors que le Samsung Galaxy Note 10 est à prix cassé chez RED by SFR, la version allégée du smartphone de la marque coréenne fait l'objet d'un bon plan chez Boulanger.

Le Galaxy Note 10 Lite avec une enceinte JBL Flip Essential est vendu dans un pack au tarif de 399 euros. Il s'agit plutôt d'une bonne affaire puisque l'enceinte est à 70 euros. Le prix du smartphone revient alors à 329 euros seulement.

Pour en revenir au contenu du pack, le Galaxy Note 10 Lite est un smartphone qui est fourni avec un S-Pen. Il est équipé d'un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (avec une définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9810, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un triple capteur principal de 12 MP + 12 MP + 12 MP et d'un capteur avant de 32 MP. Du côté de la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB-C, le NFC, le réseau LTE (dual SIM), le WiFi ac dual band, le Bluetooth 5.0 et le GPS (Glonass, Beidou, Galileo). Quant à la JBL Flip Essential, l'enceinte sans fil nomade embarque une autonomie maximale de 10 heures (pour une recharge estimée à 3h30 via un câble micro-USB), deux haut-parleurs de 8 watts chacun. Elle dispose d'une réponse en fréquence de 80 à 20 000 Hz et de l'indice IPX7 de protection contre l'immersion provisoire dans l'eau jusqu'à 1 mètre.