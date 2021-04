Philips Hue : ce pack Découverte avec 5 accessoires est à un très bon prix

Profitez d'une réduction de 27% sur l'achat d'un pack Découverte Philips Hue chez Boulanger. Actuellement, le pack contenant 5 objets connectés est affiché à un prix de moins de 160 euros sur le site marchand français.

C'est le bon moment de craquer sur ce pack de démarrage Philips Hue proposé par Boulanger. Vendu initialement à 219,99 euros, le pack en question voit son tarif diminuer à 169,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 60 euros de la part du site marchand français. Le pack de démarrage Philips Hue comporte 5 objets connectés, à savoir : 2 ampoules White & Color E27, 1 Hue Play, 1 télécommande Dim Switch et 1 pont Hue.

Concernant les points forts des différents produits, les ampoules connectées disposent d'une durée de vie de 25 000 heures chacune et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. De son côté, la barre de lumière Hue Play est idéale pour une décoration intérieure personnalisable. Elle peut se fixer au mur, derrière un meuble ou à l'arrière de votre téléviseur. Quant au Dim Switch, c'est un variateur qui change l’intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. Elle fait l’objet d’un commutateur sans fil et d’une télécommande. Enfin, le pont de connexion permet de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue.