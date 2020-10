À 27€, ce pack de 2 prises connectées TP-Link HS100 et HS110 vaut le coup !

Si vous souhaitez vous lancer dans la domotique, voici un bon plan qui pourrait peut-être vous intéresser. Au cours d'une durée indéterminée, Amazon France propose un pack de 2 prises connectées TP-Link HS100 et HS110 à un prix qui vaut le coup !

Alors qu'Amazon s'apprête à lancer sa cinquième édition de ses bons plans prime Day, le géant du commerce en ligne permet à ses membres de faire des économies sur l'achat d'un pack de 2 prises connectées.

En effet, les prises TP-Link HS100 et HS110 sont au prix promotionnel 26,99 euros. À titre indicatif, le modèle HS110 de la prise connectée est à 26,90 euros. La TP-Link HS100 revient alors (presque) gratuitement puisqu'elle est vendue à 16,59 euros. Et pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

TP-Link HS100 et TP-Link HS110 : quelle est la différence entre les deux prises connectées ?

Les prises connectées TP-Link en question sont compatibles avec Alexa et Google Home pour la commande vocale. Elles fonctionnent avec n'importe quel routeur WiFi. Avec une application mobile dédiée, il sera possible d'allumer et d'éteindre automatiquement n'importe quel appareil électronique de son appartement ou de sa maison et de profiter du mode absent pour simuler une présence humaine.

Par rapport au modèle HS100, la version HS110 de la prise connectée permet un suivi de consommation en analysant la consommation d'énergie en temps réel et en fournissant l’historique des appareils.