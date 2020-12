L’ensemble constitué d’un clavier Corsair K55 et d’une Souris Harpoon RGB est à très bon prix sur Cdiscount. Le pack est proposé à 55 € au lieu de 100 € dans le cadre du Cyber Monday.

Performances exceptionnelles, rétroéclairage multicolore, le clavier USB Corsair K55 RGB est une référence efficace et pas chère pour les gamers. Il assure une précision remarquable, et notamment lors des frappes simultanées grâce à la technologie anti-ghosting multitouches. Il dispose de 6 touches macros programmables pour effectuer des combos et des remappages, et ce, sans passer par une application.

Le rétroéclairage RGB dynamique à trois zones offre des possibilités de personnalisation quasi infinies. Les touches sont silencieuses et réactives pour un confort optimal sans pour autant sacrifier les performances Enfin, vous disposez d’un repose-poignet amovible et doux conçu en caoutchouc.

La souris Corsair Harpoon RGB quant à elle dispose d’un capteur optique de 6 000 DPI qui offre grand niveau de précision. On y retrouve également six boutons entièrement programmables. C’est une souris à rétro-éclairge RGB qui offre des possibilités de personnalisation quasi illimitées. Enfin, le réglage du DPI à la volée permet d’adapter la sensibilité de la souris selon le contexte.

À l’occasion du Cyber Monday, Cdiscount propose le clavier et la souris dans un pack à 54,99 € au lieu de 99,55 €. Vous réalisez une économie non négligeable de 44 €. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur les autres bons plans du Cyber Monday sur Cdiscount.