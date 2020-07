Orange offre gratuitement 20 Go de data supplémentaires sur ses forfaits mobiles

Orange vient d’apporter une petite modification à deux de ses forfaits mobiles, en offrant à ses abonnés 20 Go de data supplémentaires. Avec 70 ou 80 Go de consommation 4G possible, il y a de quoi surfer en toute tranquillité cet été.

Cliquez ici pour voir en détails le forfait de 70 Go

Cliquez ici pour voir en détails le forfait de 80 Go

Deux des forfaits mobiles Orange viennent tout juste d’être modifiés par l’opérateur historique… Et plutôt dans le bon sens. Orange ajoute en effet 20 Go de data supplémentaires à certains de ses forfaits.

Ainsi, l’ancien forfait de 50 Go à 19,99 €/mois se voit doter désormais d’une enveloppe de 70 Go de données 4G. Le prix et les conditions d’utilisation restent inchangés. Dans le même temps, le forfait à 29,99 €/mois profite maintenant de 80 Go de data. Les deux forfaits requièrent un engagement sur 12 mois. Au-delà, le forfait de 70 Go passe à 34,99 €/mois (ou 24,99 €/mois si vous êtes client Open). Celui de 80 Go vous coûtera quant à lui 44,99 €/mois.

Si vous êtes abonné à une offre Open, toujours chez Orange, vous pouvez profiter d’une réduction de 10 € sur chacun des deux abonnements. Le forfait de 70 Go passe donc à 9,99 €/mois la première année, alors que celui à 80 Go s’affiche à 19,99 €/mois. Rappelons que le forfait Open permet d’alléger les factures internet et mobile de toute la famille, en profitant d’une réduction pouvant aller jusqu’à 25%.

Notez enfin que Orange propose aussi un forfait offrant 110 Go de data et permettant de passer des appels en illimité vers les fixes et les mobiles aux USA et au Canada. Celui s’affiche à 49,99 €/mois pendant 12 mois, et 64,99 €/moi au-delà (ou 34,99 € la première année si vous êtes client Open, puis 49,99 €/mois).