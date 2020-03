Optimisez la sécurité de votre habitat avec ce kit domotique et alarme pas cher avec Xiaomi !

L’enseigne en ligne Rue du Commerce propose en ce moment une offre permettant de s’Ă©quiper d’un kit domotique Xiaomi pour 46.99 € au lieu de 79 €. C’est via une rĂ©duction immĂ©diate de 34% cumulĂ© Ă un code promo que l’on bĂ©nĂ©ficie de ce tarif plutĂ´t avantageux.Â

Afin de profiter de ce nouveau bon plan objets connectĂ©s, il suffit de vous rendre sur la page de l’offre (voir lien ci-dessus) et d’ajouter le kit domotique Ă votre panier. Renseignez ensuite le code promo SMARTHOME dans le champ prĂ©vu Ă cet effet. Ce dernier, valable jusqu’au 27 mars 2020 Ă 10 heures donne droit Ă 5€ de remise supplĂ©mentaire tous les 50€ d’achat sur sur une sĂ©lection Maison ConnectĂ©e, dans la limite de 30 € offerts.

Ce kit domotique est composé des éléments suivants :

Passerelle Xiaomi à laquelle sont connectés tous les autres capteurs

DĂ©tecteur d’ouverture Ă installer près de vos portes et fenĂŞtres

Détecteur de mouvement pour détecter les mouvements tant des personnes que des animaux.

Interrupteur sans fil

Le kit d’alarme Mi Smart Sensor Set de Xiaomi est conçu pour optimiser la sĂ©curitĂ© de votre habitat. Vous pouvez grâce Ă ce dernier facilement contrĂ´ler tous vos appareils connectĂ©s via un seul interrupteur. Son installation est très facile et ne nĂ©cessite aucune connaissances particulières. Accrochez-le Ă votre mur, et le tour est jouĂ©. Il fonctionne par une dĂ©tection infrarouge et assure une compatibilitĂ© avec les appareils Android et iOS depuis lesquels vous pouvez installer l’application Mi Home pour disposer d’un contrĂ´le total de votre Ă©quipement depuis votre smartphone ou tablette.