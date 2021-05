Oppo Watch : le modèle 41 mm de la montre connectée est en baisse de prix

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'Oppo Watch en promotion. Actuellement, le modèle 41 mm de la montre connectée est en baisse de prix sur le site Rue du Commerce. L'objet connecté est en effet sous les 190 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la Amazfit GTR 2e est toujours à moins de 100 euros, une autre montre connectée fait aussi l'objet d'un bon plan.

En ce moment, l'Oppo Watch disponible dans son modèle 41 mm et dans un coloris noir est vendu au prix de 189 euros au lieu de 239 euros chez Rue du Commerce ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand. Pour information, seul le retrait en Mondial Relay du produit permet d'avoir la livraison gratuite.

Considérée comme une alternative à l'Apple Watch, la Watch de la marque Oppo embarque un écran tactile AMOLED de 1,6 pouce avec une résolution de 320 x 260 pixels. Tournant sous le système d'exploitation WearOS, la montre connectée dispose d'une mémoire vive de 1 Go de RAM, d'un espace de stockage de 8 Go, du Bluetooth 4.2, du WiFi 2.4 G (802.11 b/g/n), du NFC, d'un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 & Apollo 3 et d'une batterie de 300 mAh lui permettant d'être autonome jusqu'à 24 heures en mode standard et jusqu'à 14 jours en mode économie d'énergie.