OPPO Reno6 Series : des accessoires offerts pour l’achat du smartphone chez Boulanger

Pour le lancement des Oppo Reno6 Pro et Oppo Reno6, Boulanger et OPPO vous proposent jusqu'à 239€ de cadeaux pour l'achat de l'un de ces smartphones. Alors qu'attendez-vous pour en profiter ?

C'est officiel, les smartphones OPPO Reno6 Pro et Reno6 sont désormais disponibles à la vente chez Boulanger et pour célébrer ce lancement, vous pouvez profiter de plusieurs accessoires offerts.

Ainsi, pour tout achat d'un OPPO Reno6 Pro 5G, vous recevez gratuitement des écouteurs sans fil Bluetooth Enco X, un bracelet connecté Band Style et une coque en silicone, soit 239€ de cadeaux.

Pour l'achat d'un OPPO Reno6 5G, vous recevez gratuitement des écouteurs sans fil Bluetooth Enco Free 2 et une coque Luminous, soit 149€ de cadeaux.

Pour profiter de l'une de ces offres, rien de plus simple. Il vous suffit d’acheter votre smartphone Oppo Reno6 Pro ou Oppo Reno6 avant le 30 septembre prochain (inclus) et de vous inscrire sur le site d'Oppo Store. Vous n'avez ensuite qu'à envoyer un formulaire avec les pièces justificatives demandées et vous recevrez vos cadeaux chez vous dans un délai de 2 à 3 semaines.

Les Oppo Reno6 et Reno6 Pro : présentation rapide

Compatible avec la 5G, le Oppo Reno6 est disponible à partir de 499€ chez Boulanger. Parmi toutes ses fonctionnalités, il propose notamment :

Un triple capteur photo dont un module principal de 64Mp pour une qualité ultra HD au quotidien.

Un mode Portrait Pro pour des portraits dignes d'un professionnel.

Le Focus Tracking Vidéo afin de ne jamais perdre votre sujet.

La charge rapide Supervooc 65W lui permettant de passer de 0% à 100% en seulement 28 minutes.

Une batterie de 4300 mAh.

Un écran AMOLED 90Hz fluide.

Disponible à partir de 799€ chez Boulanger, le Oppo Reno6 Pro est lui aussi compatible avec la 5G. Comme son homologue, il propose lui aussi le mode Portrait Pro, la charge rapide Supervooc 65W, le Focus Tracking Vidéo et un écran AMOLED 90Hz. Il justifie cependant son prix plus élevé par :

Une caméra Sony IMX766 de 50Mp pour des images éclatantes.

Une batterie longue durée de 4500mAh qui offre jusqu'à 2 jours d'autonomie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.