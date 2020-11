OPPO Reno4 : la porte d’entrée parfaite vers la 5G

Oppo a récemment lancé une nouvelle série de smartphones, les Reno4 Pro, Reno4 et Reno4 Z. Trois modèles de smartphones compatibles 5G pour profiter des nouveaux usages offerts par la nouvelle génération de réseau mobile.

Pour entrer dans une ère de performances exceptionnelles

Mais la 5G, ça change quoi ? Une vitesse époustouflante, déjà. La 5G peut en théorie permettre d’atteindre des débits jusqu’à 1 Gbps en descendant et jusqu’à 300 Mbps en ascendant. La navigation sera plus rapide, les téléchargements également et il va devenir possible de streamer du contenu en haute qualité sans WiFi. A titre de comparaison, la 4G+ est incapable de dépasser les 300 Mbps de débit descendant dans les meilleures conditions. En pratique, on est bien en-dessous de ce seuil. D’après Orange, le téléchargement d’un film de 30 Go prend en moyenne 17 minutes en 4G et prendrait un temps moyen de seulement 3 minutes et 20 secondes en 5G.

La latence, c'est-à-dire le temps que prend une requête pour être traitée, va quant à elle drastiquement chuter. La 5G est capable de proposer une latence inférieure de 1 ms, du quasi-instantané donc. Entre cela et la hausse des débits, jouer en ligne ou en cloud gaming va devenir bien plus confortable et les joueurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie dans les transports, dans un parc ou en attendant leur train ou leur bus.

La 5G devient une réalité en France

Tous équipés d’un modem 5G, les smartphones de la série Reno4 d'OPPO peuvent se connecter au réseau 5G des opérateurs de tous les pays à travers le monde. En France, le processus des enchères de fréquences 5G a été enclenché par le gouvernement depuis plusieurs semaines maintenant et les opérateurs vont pouvoir lancer officiellement leur réseau avant la fin 2020. Pour profiter de la 5G dans l’hexagone, de nouveaux forfaits ont déjà été ou vont être présentés, alors que certains types d’abonnements existants vont inclure le support de la 5G sans surcoût.

Les différents opérateurs sont en train d'accélérer le déploiement. Les habitants des grandes villes et zones métropolitaines pourront bénéficier de la 5G dans de bonnes conditions dès 2021 et les régions moins densément peuplées seront progressivement couvertes. Autant dire que si vous comptez garder votre mobile plusieurs années, mieux vaut investir dès maintenant dans un modèle 5G.

Il va sans dire que les smartphones OPPO Reno4 restent compatibles avec les anciennes et actuelles normes réseau, et notamment la 4G LTE.

La 5G indispensable à l'Internet des Objets

En tant que marque leader de la scène internationale sur le marché des smartphones et des objets connectés, OPPO a lourdement investi en recherche et développement pour devenir un pionnier de la 5G. Ses smartphones bénéficient ainsi des technologies de pointe permettant de l’exploiter au mieux.

Mais si la 5G fait ses débuts sur nos smartphones, c’est tout un nouvel écosystème de l’internet des objets qui va se développer avec cette norme. Au domicile pour la domotique, la 5G va permettre de créer de nouvelles expériences et d’offrir de meilleures conditions d’utilisation que celles qui existent déjà. OPPO mise là-dessus pour proposer ses produits connectés (Smart TV, montres connectées…) et de domotique et ainsi créer son propre écosystème de solutions d’avenir.

Rien qu'au cours de ces dernières semaines, la marque a multiplié les lancements de produits connectés. Nous avons eu les écouteurs True Wireless OPPO Enco W51 et leur réduction active de bruit, leur autonomie de 24 heures et leur recharge sans fil Qi. Puis ont suivi les OPPO Enco X, encore plus orientés haut de gamme, compatibles avec l'application mobile HeyMelody pour une meilleure configuration et personnalisation de l'appareil. Co-développés avec le grand spécialiste danois du Hi-Fi Dynaudio, ils profitent d'un rendu du son premium grâce à la technologie de transmission haut débit LHDC qui limite les pertes de données et au système DBEE 3.0, un moteur d'optimisation des basses développé par OPPO lui-même.

On peut citer également les nouvelles montres connectées OPPO Watch, qui ont réussi une entrée fracassante sur le marché des smartwatches en Europe avec des fonctionnalités de santé, fitness, d'activités sportives, de suivi du rythme cardiaque et du sommeil. Parfaitement compatibles avec tout l'écosystème Android grâce à Wear OS, elles arborent pour ne rien gâcher un design des plus classes et un bel écran incurvé de type AMOLED de 1,91 pouce.

Prix et disponibilité des OPPO Reno4

Les OPPO Reno4, OPPO Reno4 Pro et OPPO Reno4 Z sont tous les trois disponibles chez de nombreux revendeurs français.

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez Orange

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez Boulanger

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez SFR

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez Fnac

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez Darty

Achetez un OPPO Reno Série 4 chez Bouygues Telecom

OPPO Reno4 Z : écran LCD 6,57 pouces FHD+ 120 Hz, Mediatek Dimensity 800 5G, 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, batterie 4000 mAh, recharge 18W, capteur photo 48 MP + ultra grand-angle + deux objectifs consacrés au mode portrait.

OPPO Reno4 : écran AMOLED 6,4 pouces FHD+, Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage, batterie 4020 mAh, recharge SuperVOOC 2.0 65W, capteur photo 48 MP + ultra grand-angle + lentille monochrome.

OPPO Reno4 Pro : écran AMOLED 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, Snapdragon 765G, 12 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage, batterie 4000 mAh, recharge SuperVOOC 2.0 65W, capteur photo 48 MP + ultra grand-angle + téléobjectif avec zoom jusqu’à x20.

Le prix conseillé du OPPO Reno4 Z est de 379 euros. L'OPPO Reno4 est vendu au tarif de 549 euros, alors que le Reno4 Pro est quant à lui disponible pour 799 euros. Sachez que jusqu’au 26 novembre, l'achat d'un smartphone Oppo Reno4 ou Reno4 Pro vous fait obtenir en bonus un Casque Beoplay H4 2e génération d’une valeur de 300 euros de la marque reconnue Bang & Olufsen. Chez Fnac et Darty, vous bénéficiez aussi de 20 euros de remise immédiate pour un retrait Click & Collect en magasin.

Cet article est une publication sponsorisée par OPPO.