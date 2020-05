Le smartphone haut de gamme Oppo Reno 10x Zoom, ses écouteurs sans fil et une coque de protection à 549 €

Écran OLED de 6,6 pouces, processeur Snapdragon 855, 3 capteurs photo, dont un offrant un zoom optique 5x et hybride 10x… Le Oppo Reno 10x Zoom est un appareil performant proposĂ© Ă un prix raisonnable pour un modèle haut de gamme. D’autant qu’il est livrĂ© par Darty avec deux accessoires pratiques.

LancĂ© l’Ă©tĂ© dernier, l’Oppo Reno 10x Zoom ne manque pas d’atouts. Tout d’abord, son Ă©cran OLED de 6,65 pouces offre une belle qualitĂ© d’affichage (sa dĂ©finition est de 2 340 x 1 080 pixels) et occupe une très grande partie de la face avant du smartphone. Cela s’explique par le fait que cette dernière n’abrite pas le capteur photo frontal. En effet, ce dernier est placĂ© sur un module qui s’extrait automatiquement de la tranche supĂ©rieure du smartphone. De plus, le capteur d'empreintes digitales est placĂ© Ă l’avant du smartphone, directement sous la dalle OLED.

Les performances sont assurĂ©es par une puce Qualcomm Snapdragon 855 Ă huit cĹ“urs, associĂ©e Ă 8 Go de mĂ©moire (extensibles par l’ajout d’une carte microSD) et un Ă un vaste espace de stockage (256 Go). L’ensemble n’a aucun mal Ă faire fonctionner les jeux sophistiquĂ©s dans d’excellentes conditions et les applications sous ColorOS (une version modifiĂ©e d’Android 9).

Pour les photos et les vidĂ©os, trois modules disposant d’une stabilisation optique sont prĂ©sents Ă l’arrière. Ainsi, le capteur principal de 48 mĂ©gapixels (26 mm) est complĂ©tĂ© par un grand angle de 8 mĂ©gapixels (16 mm) et un tĂ©lĂ©objectif de 130 mm, qui offre donc la possibilitĂ© d’effectuer des zooms optiques 5x et hybrides 10x. Les vidĂ©os, quant Ă elles, sont rĂ©alisĂ©es en Full HD (jusqu’Ă 240 images par seconde) ou en 4K (maximum de 60 images par seconde).

L’Oppo Reno 10x Zoom offre une excellente autonomie, grâce Ă l’intĂ©gration d’une batterie de grande capacitĂ© (4 065 mAh). De plus, son chargeur de 20 W autorise une recharge rapide. Pour le reste, le smartphone est dotĂ© d’un port USB C mais pas de prise casque (des Ă©couteurs filaires USB C sont fournis).

Cet article vous est proposé par Darty.