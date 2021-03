OPPO Find X3 Pro : la nouvelle référence du haut de gamme

OPPO a lancé sa série de smartphones Find X3 avec trois modèles compatibles 5G : les OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo et OPPO Find X3 Lite. Si la gamme est particulièrement réussie, avec l’OPPO Find X3 Pro en particulier, la marque s’impose plus que jamais sur le segment des mobiles premium. De plus, précommandé avant le 29 mars, il permet de bénéficier chez Boulanger de nombreux accessoires en cadeau !

Un formidable photophone

En matière de photo, l’OPPO Find X3 Pro se démarque clairement et s’avère capable de prouesses dans toutes les situations : de près comme de loin, en plein jour comme de nuit.

Pour cela, l’OPPO Find X3 Pro profite d’une configuration à double capteur principal 50 MP. Il est en effet équipé de deux modules IMX 766, conçus en partenariat avec Sony. L’un est doté d’une lentille grand-angle avec ouverture f/1.7, l’autre bénéficie d’une optique ultra grand-angle (110°) ouvrant à f/2.2, avec un autofocus omnidirectionnel dans les deux cas.

La qualité d’image obtenue avec ces deux capteurs est impressionnante, notamment en termes de colorimétrie. Ils supportent une profondeur des couleurs 10-bits, c'est-à-dire qu’ils sont capables de capturer et restituer une gamme d’un milliard de couleurs.

Deux autres capteurs constituent l’appareil photo principal du OPPO Find X3 Pro. Un téléobjectif de 13 MP et f/2.4 autorise un zoom optique jusqu’à 2x, un zoom hybride jusqu’à 5x et un zoom numérique jusqu’à 20x. Le microscope 3 MP et f/3.0 permet d’effectuer des agrandissements jusqu’à 60x pour capturer les détails les plus minuscules qui soient. Une fonction originale qui permet d’observer ce que l’on ne voit pas à l'œil nu.



Enfin, la caméra selfie de 32 MP est logée dans un discret poinçon dans le coin supérieur gauche de la dalle. Comme l’appareil photo principal, elle prend en charge le mode nuit pour réaliser des clichés de bonne qualité même dans des conditions de lumière difficiles.

Un écran bluffant

L’un des atouts majeurs du OPPO Find X3 Pro est aussi son écran AMOLED de 6,7 pouces, qui offre une définition d’image Quad HD+ 1440p et une fréquence de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Cette dernière s’ajuste automatiquement selon les besoins afin de préserver l’autonomie. Une résolution et une fluidité de l’affichage qui assurent une expérience de visionnage haut de gamme. La dalle dispose par ailleurs d’un taux d'échantillonnage de 240 Hz garantissant une bonne réactivité des fonctions tactiles.

L’écran du smartphone embarque les meilleures technologies disponibles actuellement, avec le HDR10+ pour un meilleur contraste et des couleurs plus vives. Il est également compatible 10-bits et peut donc afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. De quoi profiter des photos 10-bits prises avec l’appareil photo du OPPO Find X3 Pro. Le spécialiste DisplayMate attribue à l’écran du smartphone la meilleure note possible : A+.

Le lecteur d’empreintes est positionné sous la dalle. Pour l’audio, l'appareil est doté d’un double haut-parleur et certifié Dolby Atmos. Le design futuriste du smartphone n’est pas seulement un plaisir pour les yeux : son verre de protection Corning Gorilla Glass 5 le prémunit des chocs, chutes et rayures, alors que sa certification IP68 garantit sa résistance à l’eau et à la poussière.

Une bête de vitesse

L’OPPO Find X3 Pro est propulsé par un SoC Snapdragon 888 gravé en 5nm. Il s’agit de la meilleure puce disponible sur le marché des smartphones Android à ce jour, qui délivre des performances exceptionnelles dans toutes les situations. Son puissant GPU permet de faire tourner n’importe quel jeu. Le SoC est associé à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. L’interface ColorOS 11.2 basée sur Android 11 termine de proposer une expérience fluide et agréable à l’utilisateur.

Le mobile est très rapide dans un autre domaine : la recharge de la batterie de 4500 mAh (qui se compose en fait de deux batteries de 2250 mAH chacune). La technologie Super VOOC 2.0 Flash permet de recharger le téléphone en filaire à 65W, alors que l’AirVOOC Wireless Flash autorise une recharge sans fil particulièrement véloce jusqu’à 30W. L’OPPO Find X3 Pro est compatible avec une option de recharge inversée pour charger d’autres appareils.

Des accessoires offerts avec la précommande

L’OPPO Find X3 Pro est disponible en coloris Gloss Black et Blue au prix de 1149 euros. L’offre de précommande, proposée jusqu’au 29 mars 2021, permet d’obtenir en prime trois accessoires :

Une montre connectée OPPO Watch 46mm.

Un chargeur à induction AirVOOC pour profiter des avantages de charge sans fil du smartphone.

Une coque de protection Kevlar.

Sachant que l’OPPO Watch 46mm seule coûte 329,99 euros, il est très avantageux de précommander l’OPPO Find X3 Pro.

Les autres modèles de la série, les OPPO Find X3 Neo et Lite, sont également sujets à une offre de précommande :

L’OPPO Find X3 Neo est disponible en coloris Starlight Black et Galactic Silver au tarif de 799 euros. Jusqu’au 29 mars 2021, la précommande permet de recevoir en cadeau une OPPO Watch 41 mm évaluée à 249,99 euros.

L’OPPO Find X3 Lite constitue une porte d’entrée plus abordable à la série. Disponible en couleur Astral Blue et Starry Black, il est vendu 449 euros et la précommande donne droit à des écouteurs true wireless OPPO Enco X.

Cet article une publication sponsorisée par Oppo