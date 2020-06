OPPO Find X2 Pro : la nouvelle référence en termes de vitesse

Le smartphone du futur est déjà là. Compatible 5G, offrant des performances hors normes et supportant la recharge la plus rapide du marché mobile, le OPPO Find X2 Pro est incontestablement un pro de la vitesse.

Cet article est sponsorisé par Oppo

Propulsé par la meilleure puce de l’industrie

L’un des éléments les plus importants sur un smartphone est le SoC. Cette puce regroupe des éléments primordiaux comme le CPU, le GPU ou encore le modem et est responsable en majeure partie des performances de l’appareil. Avec son Snapdragon 865 de Qualcomm, l’OPPO Find X2 Pro bénéficie tout simplement du SoC le plus rapide qui puisse exister à ce jour sur le marché des smartphones et tablettes.

Cela se concrétise par une rapidité rarement vue pour n’importe quelle action effectuée. Ouvrir une application, jouer, scroller, afficher des animations de balayage de l’écran, profiter du multitâche … tout cela est impacté par la puissance du Snapdragon 865.

Acheter le OPOO Find X2 Pro

Une mémoire conséquente et ultra rapide

La puce est de plus associée à une quantité de RAM extrêmement généreuse de 12 Go. Cela signifie qu’une très grande quantité d’informations peut être stockée dans la mémoire vive du téléphone, qui peut ainsi les restituer bien plus rapidement. Par exemple, vous pouvez garder un grand nombre d’applications en arrière-plan sans qu’elles soient fermées automatiquement par le système, même des jeux gourmands en ressources. L’OPPO Find X2 Pro profite par ailleurs du dernier standard en matière de RAM, le LPDDR5, là où la majorité des smartphones se contente de LPDDR4 ou LPDDR4x. Le LPDDR5 est 50% fois plus rapide que la génération précédente de RAM.

Et ce n’est pas tout puisqu’OPPO a également misé sur une technologie de stockage rapide en choisissant la norme UFS 3.0, présente aujourd’hui sur très peu de modèles de smartphones, qui sont pour la plupart en UFS 2.1. L’UFS 3.0 est environ 2,5 fois plus rapide que l’UFS 2.1 en lecture. Le smartphone peut donc accéder aux données enregistrées bien plus vite, et cela s’en ressent sur la vitesse d’exécution des tâches au quotidien. Les transferts de fichiers vers ou depuis le mobile sont aussi accélérés, un gain de temps loin d’être négligeable. Pour ne rien gâcher, vous ne risquez pas de manquer d’espace de stockage puisque ce sont 512 Go de mémoire interne qui sont ici proposés.

La 5G, le nouvel indispensable

Alors que les premiers forfaits 5G seront commercialisés par les opérateurs français avant la fin de l’année 2020, il est temps de penser à investir dans un mobile supportant cette nouvelle génération de réseau mobile si vous avez pour ambition de le conserver plusieurs années.

L’OPPO Find X2 Pro est compatible avec les réseaux 5G SA (Standalone) et NSA (Non-Standalone). Il sera parfaitement fonctionnel avec le réseau 5G français et l’est déjà avec les réseaux 5G des pays qui l’ont déjà lancé sur leur territoire (Espagne, Monaco, Suisse, Royaume-Uni… pour ne citer que quelques-uns de nos voisins).

Grâce à la technologie Smart 5G, l’OPPO Find X2 Pro sélectionne de lui-même le meilleur réseau disponible en prenant en compte la vitesse mais aussi l’autonomie. En 5G, il supporte une vitesse de téléchargement jusqu’à 4,1 Gbps. Des débits à peine croyables il n’y a pas si longtemps que cela. Et qui peuvent même atteindre jusqu’à 5,9 Gbps en combinant la 5G au WiFi.

Acheter le OPOO Find X2 Pro

Une recharge supersonique

Avec sa batterie d’une capacité de 4260 mAh, l’OPPO Find X2 Pro offre une bonne autonomie. Mais c’est surtout sur la vitesse de recharge qu’OPPO éclipse la concurrence et confirme une tendance : il est le champion incontesté de la recharge filaire. Avec la fonctionnalité SuperVOOC 65W, le mobile se recharge de 0 à 60% en seulement 15 minutes. Il passe de 0 à 100% en 38 minutes, un record à l’égard de la taille de la batterie.

La technologie de charge de l’OPPO Find X2 Pro est certifiée par TÜV Rheinland. Une garantie relative à la sécurité et au fonctionnement optimal du smartphone quand celui-ci est en train de recharger.

L’écran se met au diapason

Pour profiter au mieux de cette vitesse à tous les niveaux, OPPO a également soigné l’écran de son mobile. La dalle restitue une fluidité sans égal grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Les mouvements et animations à l’écran sont ainsi bien plus agréables à l’œil grâce à une sensation de continuité dans les actions, qui ne sont plus saccadées comme avec les écrans 60Hz.

Le taux de réponse tactile de 240Hz fait aussi une différence conséquente. La réactivité de la dalle au toucher est impeccable, taper un message au clavier n’a jamais été aussi confortable.

Enfin, même le lecteur d’empreintes a été pensé avec la notion de “vitesse” à l’esprit. Le système de déverrouillage est extrêmement efficace en plus d’être sécurisé, sans temps de latence comme on peut le voir sur d’autres modèles de smartphones. Une prouesse rendue possible entre autres par un capteur optique bien plus fin.