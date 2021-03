Le Oppo Find X2 Neo 5G est à prix cassé chez Rakuten

Découvrez un bon plan smartphone 5G pour ceux et celles qui ont un budget de moins de 400 euros. Actuellement, le site marchand Rakuten, par l'intermédiaire de la boutique Boulanger, propose le Oppo Find X2 Neo à exactement 379 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Après le OnePlus 8 chez Amazon, le Xiaomi Mi 10T Pro chez Orange ou encore le Samsung Galaxy A32 chez Electro Dépôt, voici une belle offre sur l'achat d'un téléphone compatible 5G.

Cette fois-ci, place au Find X2 Neo de la marque Oppo qui fait l'objet d'une bonne affaire chez Rakuten. Via le vendeur français Boulanger, le Oppo Find X2 Neo disponible dans un coloris noir est à 399 euros au lieu de 699 euros. Le prix du smartphone peut atteindre les 379 euros avec le coupon CR20 qui est à saisir au cours de l'étape du panier. Avec cet achat, les membres du ClubR obtiendront 1 137 Rakuten Points, ce qui correspond à 11,37 euros de réduction sur leur prochaine commande.

Dévoilé en mai 2020 au même titre que le Find X2 Lite, le Oppo Find X2 Neo est un smartphone doté d'un écran OLED en Full HD+ de 6,5 pouces avec la technologie d'affichage HDR10, d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 4025 mAh compatible charge rapide VOOC 4.0 (30 watts) et du système d'exploitation mobile Android 10 avec ColorOS 7. La partie photo est composée d'un capteur arrière de 48MP + 8MP + 13MP + 2MP et d'un capteur avant de 32MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Oppo Find X2 Neo.