Les Oppo A9 et Reno 2 à prix cassés sur Orange et Sosh

Vous souhaitez vous procurer le Oppo A9 et/ou le Oppo Reno 2 ? Profitez de ce nouveau bon plan où les deux excellents smartphones du constructeur chinois sont à prix cassés sur la boutique en ligne Orange et sa filiale low-cost Sosh.

Après les bonnes affaires sur les téléphones de la gamme Galaxy de Samsung, comme le Galaxy A50 chez Leclerc et le Galaxy Note 10 chez Cdiscount, voici deux belles offres qui concernent les smartphones Oppo sur les boutiques Orange et Sosh.

Si vous avez un budget de moins de 140 euros, vous pouvez toujours vous tourner vers le A9 qui est à 139 euros chez Sosh (139,90 euros chez Orange). Pour un budget de moins de 270 euros, il y a le Reno 2 qui est à 269 euros chez Sosh (269,90 euros chez Orange). Les prix indiqués sont obtenus grâce à des remises immédiates et des offres de remboursement, et il faudra en profiter avant le mardi 14 juillet 2020 inclus.

Concernant les caractéristiques du Oppo A9, il s’agit d’un téléphone équipé notamment d’un écran LCD de 6,5 pouces (résolution de 1600 x 720 pixels), d’un processeur Snapdragon 665, d’une mémoire vive de 4 Go de RAM, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 256 Go par carte microSD).

Quant au Reno 2, le smartphone est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, d’un écran OLED de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080 pixels), d’une batterie de 4000 mAh (compatible charge rapide), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go.