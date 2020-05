French Days 2020 : l’OPPO A5 est à un prix qu’il ne faut pas rater sur Boulanger

Vous n’avez pas envie de dĂ©penser plus de 150 € dans un smartphone assez rĂ©cent (sortie au cours de l’annĂ©e 2020) ? Nous vous avons peut-ĂŞtre trouvĂ© le bon plan qu’il vous faut. Celui-ci concerne l’OPPO A5 du cĂ´tĂ© de l’enseigne Boulanger.

VoilĂ un smartphone plutĂ´t correct pour les budgets limitĂ©s. En cette pĂ©riode des French Days, Boulanger nous gratifie d’une offre de promotion sur l’OPPO A5. Il est possible de se le procurer pour seulement 149 euros.

C’est un prix que nous avons dĂ©jĂ vu du cĂ´tĂ© de la Fnac / Darty (mais actuellement et uniquement disponible en retrait magasin). Ainsi, si vous n’avez pas envie de vous dĂ©placer pour l’obtenir, rendez-vous donc du cĂ´tĂ© de Boulanger avec les frais de port gratuits Ă domicile.

L’Oppo A5 est dotĂ© d’un Ă©cran bord Ă bord TFT-LCD avec protection Gorilla Glass 3 de 6,5 pouces (rĂ©solution de 1600 x 720 pixels / 269 PPI), d’un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core cadencĂ© jusqu’à 2GHz, d’une mĂ©moire vive de 3 Go de RAM, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 64 Go. Pour la photo, il y a un capteur principal de 12+8+2 MP et un capteur secondaire de 8 MP.

En conclusion, ce smartphone dispose de bonnes performances et d’une grosse autonomie. Par contre, il n’est pas Ă©tanche et sa partie photo est plutĂ´t moyenne mais pour le prix, c’est plus que correct.