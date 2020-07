Le OnePlus Nord est moins cher pour les membres Amazon Prime : 369 €

Tout juste officialisé, le nouveau smartphone de OnePlus, le Nord, est disponible en précommande. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 30 € sur son prix de départ de 399 € pour la version 128 Go ou 499 € pour la version 256 Go. Vous pouvez donc l’avoir moins cher à respectivement 369 € et 469 €.

Amazon Prime est offert 30 jours, et passe à 49 € par an après la période d'essai gratuite. Vous pouvez vous désabonnez à tout moment ou privilégier l'abonnement mensuel à 5,99 € par mois.

L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client et l’avantage dont vous pouvez bénéficier grâce à cette offre est plafonné à 30 €. Elle est non transférable et ne peut donner lieu à un versement d’espèces. Le nouveau smartphone milieu de gamme du constructeur est équipé d’un processeur Snapdragon 765G couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage interne en UFS 2.1.

Il a l’avantage d’être compatible avec le futur réseau 5G et promet une excellente autonomie avec sa batterie intégrée de 4115 mAh compatible charge Warp Charge 30T (30W / de 0-70% en 30 min ). On retrouve une dalle de 6,44 pouces au format 20:9, avec taux de rafraîchissement 90 Hz et HDR10+.

L’appareil est paré pour les rayures et autres imprévus grâce à sa certification Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière avec une carcasse en plastique autour. Enfin, le terminal se distingue également par sa partie photo, plutôt soignée pour un smartphone dans cette gamme de prix : il est composé d’un module principal de 48 mégapixels conçu par Sony (IMX586), d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels et d’un module macro.